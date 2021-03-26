شكرا لقرائتكم خبر عن "سجدة" أفشة بعد هدفه لمنتخب مصر أمام كينيا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون بعد التعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق أحرزه محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، الذى احتفل بإحراز الهدف بـ"سجدة".

وكشف مسئولو منتخب مصر أن محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومحمد النني مستمرون في معسكر الفراعنة للمشاركة في مباراة جزر القمر المقرر لها الإثنين المقبل، في الجولة السادسة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وكان هناك اقتراح بعودة اللاعبين المحترفين لأنديتهم في حالة التأهل الرسمي من مباراة كينيا وهو ما تم، ولكن مسئولى منتخب مصر أكدوا أن الثلاثي المحترف بإنجلترا مستمر حتى مباراة جزر القمر.

ويحصل كل لاعب بمنتخب مصر الوطنى على مكافأة قدرها 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 اليوم فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على استاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.