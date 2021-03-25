شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. موقف نبيل من محمد صلاح مع لاعبي منتخب كينيا عقب المباراة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام نجم نادي ليفربول الإنجليزي والفراعنة محمد صلاح بموقف نبيل وراق عقب مباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وجاء التعادل ليمنح مصر بطاقة التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية في الوقت الذي ودعت فيه كينيا كل آمالها في التأهل إلى البطولة الأبرز في القارة السمراء.

واتجه محمد صلاح عقب المباراة إلى غرفة ملابس منتخب كينيا ليواسيهم عقب فشلهم في التأهل إلى أمم أفريقيا وتمنى لهم حظًا سعيدًا في المرة القادمة، في الوقت الذي تمنى لاعبو المنتخب الكيني وجهازه الفني النجاح له ولمنتخب مصر.

ونشرت صفحة «فريدنز أوف فوتبول» على موقع «تويتر» الفيديو من داخل غرفة ملابس المنتخب الكيني، فيما علقت عليه قائلة: «تصرف راق من محمد صلاح بالذهاب إلى غرفة ملابس منتخب كينيا وتهنئتهم على أدائهم في المباراة».