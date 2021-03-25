شكرا لقرائتكم خبر عن المستكاوي: محمد صلاح ومصطفي محمد «يخدوا 2 من 10» أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي أداء لاعبو المنتخب الوطني الأول أمام منتخب كينيا.

وقال المستكاوي، في تصريحات إذاعية بعد المباراة: «منتخب مصر مش دماغ بعض اللاعبين وبعضهم يتعالوا في أرض الملعب وبيلعبوا على الواقف».

وأكد أن معظم اللاعبين لم يظهروا بمستوى مقبول في المباراة، وخصوصًا النجوم محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفي محمد.

وأضاف: «أنا عن نفسي أقيم أداء محمد صلاح بالضعيف جدًا وأمنحه درجتين من 10، ومصطفي محمد أيضا يأخذ 2 من 10»