شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالجبلاية يوضح حقيقة مكافأة النصف مليون جنيه لحسام البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة ان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول مرتبط بعقد مع الاتحاد يحدد شكل العلاقة كامله بينه وبين الجبلاية

وقال المصدر أن أحد بنود العقد الذي وقعه البدري مع اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني يقضي بحصوله على مكافاة في حالة التاهل إلى أمم أفريقيا.

وأضاف المصدر مكافأة التاهل في عقد البدري نصف مليون جنية وفقًا للعقد الذي اعتمدته اللجنة الخماسية الماضية التىً ترأس الاتحاد في عهد عمرو الجنايني.

وأكد أن هذه المكافاة طبيعية في عقد أي مدير فني للمنتخب شأنه شأن أي مدرب أجنبي سابق فكل بطولة وإنجاز له مكافاة خاصة.