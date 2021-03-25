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مصدر بالجبلاية يوضح حقيقة مكافأة النصف مليون جنيه لحسام البدري

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة ان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول مرتبط بعقد مع الاتحاد يحدد شكل العلاقة كامله بينه وبين الجبلاية

وقال المصدر أن أحد بنود العقد الذي وقعه البدري مع اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني يقضي بحصوله على مكافاة في حالة التاهل إلى أمم أفريقيا.

وأضاف المصدر مكافأة التاهل في عقد البدري نصف مليون جنية وفقًا للعقد الذي اعتمدته اللجنة الخماسية الماضية التىً ترأس الاتحاد في عهد عمرو الجنايني.

وأكد أن هذه المكافاة طبيعية في عقد أي مدير فني للمنتخب شأنه شأن أي مدرب أجنبي سابق فكل بطولة وإنجاز له مكافاة خاصة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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