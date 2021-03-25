شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مميز لمحمد هاني في ولاية حسام البدري مع منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع منتخب مصر الأول تعادلاً إيجابياً في مواجهة مضيفه الكيني، مساء اليوم الخميس، تأهل على اثره إلى نهائيات أمم أفريقيا نسخة 2022.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر مع الدقيقة الثانية من عمر المباراة في شباك كينا، بصناعة من محمد هاني.

وبات محمد هاني هو أكثر لاعبي منتخب مصر صناعةً للأهداف في ولاية حسام البدري.

ونجح هاني في صناعة هدفين للمنتخب المصري منذ تولي حسام البدري القيادة الفنية للفراعنة في عام 2019، كأكثر لاعب صنع أهدافاً لزملائه.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نظيره جزر القمر مساء الاثنين المقبل بالجولة الختامية لتصفيات أمم أفريقيا.