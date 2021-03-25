شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطيب: ما يفعله الأهلي معي ليس غريبًا عليه.. تكرر مع محمود بكر وزيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد المعلق الرياضي أحمد الطيب، على الهجوم الذي يتعرض له من قبل جماهير النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ورفض تعليقه على المباريات، وكذلك محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر، قبل مباراة فيتا كلوب الماضية.

وقال الطيب خلال تصريحات إذاعية: «ما يفعله الأهلي معي الآن ليس غريباً عليه، فسبق أن حدث تجاه الراحل محمود بكر، كذلك عبدالعزيز عبدالشافي زيزو».

وأوضح: «ما فعله عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومطالبته بمنعي من التعليق لا يليق تماماً، ولكنه أمر ليس بغريب على النادي بعد واقعتي محمود بكر وزيزو في السابق».

وأنهى تصريحاته: «لم أخطئ يوماً في حق الأهلي على مدار مشواري التعليقي».

كان أحمد الطيب قد قام بالتعليق على مباراة مصر وكينيا اليوم بتصفيات أمم أفريقيا 2022 والتي حسمها التعادل الايجابي وتأهل من خلالها الفراعنة إلى النهائيات بالكاميرون.