بيانيتش خارج برشلونة بسبب اقتراب فينالدوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

يسعى نادي برشلونة الاسباني إلى التخلص من ميراليم ​بيانيتش​ هذا الصيف من أجل إفساح المجال للاعب ليفربول جورجينو ​فينالدوم​ في خط الوسط.



رونالد كومان مدرب برشلونة يعطي الأولوية لفينالدوم لتعزيز مركز خط الوسط هذا الصيف في كامب نو.

وتشير التقارير إلى أنه على الرغم من ادعاء فينالدوم مؤخرًا أنه لا يوجد شيء يقوله عن مستقبله مع دخوله الأشهر الأخيرة لعقده مع ليفربول فقد وافق على كل شيء يخص عقده مع برشلونة.

ويقال إن كومان يريد من فينالدوم البالغ من العمر 30 عامًا أن يوقع عقدًا مدته ثلاث سنوات.

يذكر أن بيانيتش انتقل من يوفنتوس إلى برشلونة في الصيف الماضي بصفقة تبادلية انضم خلالها آرثر ميلو إلى الفريق الإيطالي.