- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانيتش خارج برشلونة بسبب اقتراب فينالدوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021
يسعى نادي برشلونة الاسباني إلى التخلص من ميراليم بيانيتش هذا الصيف من أجل إفساح المجال للاعب ليفربول جورجينو فينالدوم في خط الوسط.
رونالد كومان مدرب برشلونة يعطي الأولوية لفينالدوم لتعزيز مركز خط الوسط هذا الصيف في كامب نو.
وتشير التقارير إلى أنه على الرغم من ادعاء فينالدوم مؤخرًا أنه لا يوجد شيء يقوله عن مستقبله مع دخوله الأشهر الأخيرة لعقده مع ليفربول فقد وافق على كل شيء يخص عقده مع برشلونة.
ويقال إن كومان يريد من فينالدوم البالغ من العمر 30 عامًا أن يوقع عقدًا مدته ثلاث سنوات.
يذكر أن بيانيتش انتقل من يوفنتوس إلى برشلونة في الصيف الماضي بصفقة تبادلية انضم خلالها آرثر ميلو إلى الفريق الإيطالي.