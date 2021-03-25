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عطيف: المنتخب السعودي جاهز للتصفيات الأسيوية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عطيف: المنتخب السعودي جاهز للتصفيات الأسيوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

أشار قائد المنتخب السعودي عبد الله عطيف إلى أن ​​ جاهزة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى ​مونديال 2022​ وذلك بعد الفوز الودي 1-0 على ​الكويت​.

وصرّح عطيف عقب اللقاء: "الفوز كان هدفنا الأساسي من مباراة الكويت، والاستعداد جيد حتى الآن، لكن الأهم كان فرض سيطرتنا على اللقاء والتجانس بين اللاعبين".

وأضاف: "نعم سيطرنا على مجمل المباراة، لكن لم تكن هناك خطورة كبيرة، وظهرنا بمستوى مقبول، ونعد الجماهير السعودية بما هو أفضل في المباريات المقبلة".

وختم عطيف: "المنتخب السعودي يملك نجوما على مستوى عالٍ سواء كبار وخبرة أو صاعدين من المنتخب الأولمبي، وجميع اللاعبين محترفين وجاهزين للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم، وسوف نظهر بالشكل المنتظر".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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