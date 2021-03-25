عطيف: المنتخب السعودي جاهز للتصفيات الأسيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

أشار قائد المنتخب السعودي عبد الله عطيف إلى أن ​السعودية​ جاهزة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى ​مونديال 2022​ وذلك بعد الفوز الودي 1-0 على ​الكويت​.



وصرّح عطيف عقب اللقاء: "الفوز كان هدفنا الأساسي من مباراة الكويت، والاستعداد جيد حتى الآن، لكن الأهم كان فرض سيطرتنا على اللقاء والتجانس بين اللاعبين".

وأضاف: "نعم سيطرنا على مجمل المباراة، لكن لم تكن هناك خطورة كبيرة، وظهرنا بمستوى مقبول، ونعد الجماهير السعودية بما هو أفضل في المباريات المقبلة".

وختم عطيف: "المنتخب السعودي يملك نجوما على مستوى عالٍ سواء كبار وخبرة أو صاعدين من المنتخب الأولمبي، وجميع اللاعبين محترفين وجاهزين للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم، وسوف نظهر بالشكل المنتظر".