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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عطيف: المنتخب السعودي جاهز للتصفيات الأسيوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021
أشار قائد المنتخب السعودي عبد الله عطيف إلى أن السعودية جاهزة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وذلك بعد الفوز الودي 1-0 على الكويت.
وصرّح عطيف عقب اللقاء: "الفوز كان هدفنا الأساسي من مباراة الكويت، والاستعداد جيد حتى الآن، لكن الأهم كان فرض سيطرتنا على اللقاء والتجانس بين اللاعبين".
وأضاف: "نعم سيطرنا على مجمل المباراة، لكن لم تكن هناك خطورة كبيرة، وظهرنا بمستوى مقبول، ونعد الجماهير السعودية بما هو أفضل في المباريات المقبلة".
وختم عطيف: "المنتخب السعودي يملك نجوما على مستوى عالٍ سواء كبار وخبرة أو صاعدين من المنتخب الأولمبي، وجميع اللاعبين محترفين وجاهزين للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم، وسوف نظهر بالشكل المنتظر".