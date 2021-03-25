بونوتشي يدخل نادي ال 100

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

يخوض لاعب نادي يوفنتوس ليوناردو ​بونوتشي​ مباراته رقم 100 بقميص منتخب إيطاليا في مباراة أيرلندا الشمالية.



وبدأ بونوتشي مدافع يوفنتوس جنبًا إلى جنب مع زميله في البيانكونيري جورجيو كيليني في دفاع المنتخب.

شبكة أوبتا للإحصائيات اكدت ان ليوناردو بونوتشي وصل إلى مباراته رقم 100 مع المنتخب الإيطالي ليصبح ثامن لاعب يصل إلى هذا الإنجاز مع الأتزوري.

بونوتشي سجل سبعة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة وتلقى بطاقة حمراء واحدة في 99 مباراة خلال الفوز 1-0 خارج أرضه على مالطا في التصفيات الأوروبية في 13 تشرين الاول 2014.