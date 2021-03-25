ماركيزيو: بنزيما كان قريباً جداً من الانضمام إلى يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

كشف لاعب يوفنتوس السابق، ​كلاوديو ماركيزيو​ أن نجم ريال مدريد ​كريم بنزيما​ كان قريباً جداً من الانضمام إلى صفوف البيانكونيرو في حقبة سيرو فيرارا.



وصرّح ماركيزيو لموقع "فوتبول إيطاليا": "هل اقترب بنزيما من التوقيع مع يوفنتوس؟ هذا صحيح، كان قريباً من الانضمام لنا في العام الذي تولى فيه سيرو فيرارا، تدريب الفريق".

وأضاف: "لم يقدم بنزيما أداءً جيداً في ريال مدريد، وكان على الميرينغي الاختيار بين بيعه أو رحيل غونزالو هيغواين، وانتهى الأمر ببقاء الثنائي، وبعد بضع سنوات انتقل هيغواين إلى نابولي".

وختم ماركيزيو: "كان بنزيما قريباً جداً من الانضمام إلى يوفنتوس في ذلك العام، لكن للأسف هذا لم يحدث".