- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماركيزيو: بنزيما كان قريباً جداً من الانضمام إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021
كشف لاعب يوفنتوس السابق، كلاوديو ماركيزيو أن نجم ريال مدريد كريم بنزيما كان قريباً جداً من الانضمام إلى صفوف البيانكونيرو في حقبة سيرو فيرارا.
وصرّح ماركيزيو لموقع "فوتبول إيطاليا": "هل اقترب بنزيما من التوقيع مع يوفنتوس؟ هذا صحيح، كان قريباً من الانضمام لنا في العام الذي تولى فيه سيرو فيرارا، تدريب الفريق".
وأضاف: "لم يقدم بنزيما أداءً جيداً في ريال مدريد، وكان على الميرينغي الاختيار بين بيعه أو رحيل غونزالو هيغواين، وانتهى الأمر ببقاء الثنائي، وبعد بضع سنوات انتقل هيغواين إلى نابولي".
وختم ماركيزيو: "كان بنزيما قريباً جداً من الانضمام إلى يوفنتوس في ذلك العام، لكن للأسف هذا لم يحدث".