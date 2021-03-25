حارس هولندا خارج القائمة بسبب الاصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

اعلن الاتحاد الهولندي أن الحارس كاسبر ​سيليسين​، سيغيب عن مباراتي منتخب بلاده أمام لاتفيا وجبل طارق ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



واستدعى المدير الفني للمنتخب فرانك دي بور محل سيليسين حارس ألكمار ماركو بيزوت الذي خاض أول مباراة دولية في مشواره في تشرين الثاني الماضي في ودية أمام إسبانيا.

وكان سيليسين في التشكيلة الأساسية التي أعلنتها ​هولندا​ لمواجهة تركيا في إسطنبول والتي انتهت بفوز المنتخب التركي 4-2 إلا إن إصابة حارس فالنسيا في الإحماء أدت لطلب تغييره قبل دقائق من انطلاق المباراة وحل مكانه كرول.

ولم يعلن الاتحاد الهولندي تفاصيل بشأن حالة الحارس سيليسين الذي غاب عن جزء من الموسم مع فالنسيا بسبب إصابة عضلية.