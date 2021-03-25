شكرا لقرائتكم خبر عن نصرٌ من ذهب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعيش العضوية الذهبية في نادي النصر أياماً مدهشة، بديعة، ويمكن القول إنها أيام تاريخية في المشهد الشرفي النصراوي، بعد انضمام داعمه الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد إلى قائمة الأعضاء الذهبيين، لينخرط في العمل الرسمي للجمعية العمومية للنادي، وهي الخطوة التي وحدت الصف، وألهبت حماسة رجال النصر، ودفعتهم إلى الانضمام لقائمة الأعضاء الذهبيين أو تجديد عضوياتهم. الحراك الشرفي التاريخي الذي يشهده النصر هذه الأيام، أظهر ملامح مبشرة لمستقبل النادي، بعد أن عثرت أقدام إدارته السابقة، وسقطت بأعضائها من فوق سلم الطموحات النصراوية شاهقة الارتفاع. وبينما يلتف الرجال الذهبيون حول الكيان الذي يحبون، متكاتفين، يترقب مدرج الشمس المشهد الانتخابي لنادي النصر، بفارغ الصبر، في انتظار دهشة أخرى، تعيد النصر إلى سكة المجد والبطولات.

