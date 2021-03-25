شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يرفض الصافرة المحلية أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقي الاتحاد والهلال في التاسع من أبريل المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الاتحاد بالخطاب مبكرا حتى يتمكن طاقم التحكيم من الحضور إلى المملكة في الوقت المناسب في ظل الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي بالنسبة للقادمين من الخارج.
وكان فريق الاتحاد عاود تدريباته مساء أمس بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة 4 أيام في الفترة الحالية التي تشهد توقف الدوري، بدءا من نهاية مباراة الفريق أمام الرائد (1/1) في الجولة الـ 24 من الدوري.
واستدعى المدير الفني فابيو كاريلي عددا من لاعبي فريق درجة الشباب للمشاركة في التدريبات لتعويض غيابات اللاعبين الدوليين المنضيمن إلى صفوف المنتخب الذي خاض مباراة ودية أمام نظيره الكويتي استعدادا لمواجهة فلطسين في 30 أبريل الحالي ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وكان كاريلي حرص خلال الفترة الماضية على متابعة لقاءات فريق درجة الشباب التي تجري على ملعب النادي لضم عدد منهم لتدريبات الفريق الأول في الفترة الحالية تمهيدا لقيدهم في كشوفات الفريق الموسم المقبل.
ويغيب عن الاتحاد 5 لاعبين، بينهم المصري أحمد حجازي الذي يشارك مع المنتخب المصري، والرباعي زياد المولد وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي وعبدالرحمن اليامي مع المنتخب السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يرفض الصافرة المحلية أمام الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.