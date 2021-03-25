الاتحاد يرفض الصافرة المحلية أمام الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​رفعت إدارة نادي الاتحاد خطابا إلى الأمانة العامة لكرة القدم بالاتحاد السعودي تطلب فيه اسناد مهمة تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام نظيره الهلال، إلى طاقم تحكيم أجنبي.

ويلتقي الاتحاد والهلال في التاسع من أبريل المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الاتحاد بالخطاب مبكرا حتى يتمكن طاقم التحكيم من الحضور إلى المملكة في الوقت المناسب في ظل الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي بالنسبة للقادمين من الخارج.

وكان فريق الاتحاد عاود تدريباته مساء أمس بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة 4 أيام في الفترة الحالية التي تشهد توقف الدوري، بدءا من نهاية مباراة الفريق أمام الرائد (1/1) في الجولة الـ 24 من الدوري.

واستدعى المدير الفني فابيو كاريلي عددا من لاعبي فريق درجة الشباب للمشاركة في التدريبات لتعويض غيابات اللاعبين الدوليين المنضيمن إلى صفوف المنتخب الذي خاض مباراة ودية أمام نظيره الكويتي استعدادا لمواجهة فلطسين في 30 أبريل الحالي ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان كاريلي حرص خلال الفترة الماضية على متابعة لقاءات فريق درجة الشباب التي تجري على ملعب النادي لضم عدد منهم لتدريبات الفريق الأول في الفترة الحالية تمهيدا لقيدهم في كشوفات الفريق الموسم المقبل.

ويغيب عن الاتحاد 5 لاعبين، بينهم المصري أحمد حجازي الذي يشارك مع المنتخب المصري، والرباعي زياد المولد وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي وعبدالرحمن اليامي مع المنتخب السعودي.