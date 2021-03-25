برنامج للحصول على رخصة طيار منطاد الأوروبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي للمنطاد انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للحصول على رخصة «طيار منطاد محترف» الأوروبية (EASA)، حيث يشمل البرنامج التدريب النظري، تتبعها مرحلة التدريب الميداني بمدينة (هينغيلو) الهولندية.

وبدأ عدد من المتدربين السعوديين، تدريبهم النظري، ضمن الدفعة الأولى، سيستمر على مدى 3 أشهر، ثم تتبعهم دفعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي للمنطاد عمرو المدني «إن البرامج التدريبية تعزز حضور رياضة المناطيد في المملكة، عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم، وهو ما يسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية، وفي جذب عشاق المناطيد من حول العالم للعلا، كعاصمة للمناطيد في المملكة، وأضاف «المرحلة المقبلة ستشمل قبول عدد أكبر من الراغبين في تطوير قدراتهم في هذه الرياضة».

وتحتضن محافظة العلا، مقر الاتحاد السعودي للمنطاد، الذي تأسس بعد نجاح لافت لمهرجان المناطيد الذي تم تنظيمه في العلا خلال عامي 2018 و2019 في سعي من قبل الاتحاد لخلق تكامل بين البيئة الطبيعة الثقافية الساحرة ومتعة الطيران حول تاريخ الحضارات الخالدة بالمنطاد.

وسبق أن حصل الاتحاد على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأطول عرض للمناطيد المتوهجة في العالم، بعد أن شارك في عرض يناير 2020 للمناطيد، 100 منطاد زينت سماء العلا لمسافة تجاوزت 3 كلم.