عكاظ بطل براعم وناشئي الريشة الطائرة

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وحقق المركز الأول لفئة البراعم نادي عكاظ، وحل بالمركز الثاني نادي حراء، وبالمركز الثالث نادي الأغر. وعلى مستوى فئة الناشئين حقق نادي عكاظ المركز الأول، وحل بالمركز الثاني نادي حراء، وجاء ثالثا نادي الأغر.
ويستضيف نادي عكاظ بالطائف منافسات البطولة بمشاركة 11 ناديا، وتستمر حتى يوم السبت المقبل لفئتي الشباب والفريق الأول.
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