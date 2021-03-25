عكاظ بطل براعم وناشئي الريشة الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عبدالكريم الربيعة ورئيس نادي عكاظ جمعان الخديدي الفائزين ببطولة دوري المنطقة الغربية لفئة الناشئين والبراعم بالطائف.

وحقق المركز الأول لفئة البراعم نادي عكاظ، وحل بالمركز الثاني نادي حراء، وبالمركز الثالث نادي الأغر. وعلى مستوى فئة الناشئين حقق نادي عكاظ المركز الأول، وحل بالمركز الثاني نادي حراء، وجاء ثالثا نادي الأغر.

ويستضيف نادي عكاظ بالطائف منافسات البطولة بمشاركة 11 ناديا، وتستمر حتى يوم السبت المقبل لفئتي الشباب والفريق الأول.