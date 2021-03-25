العمران والسلام يلحقان بممتاز اليد للشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريقا العمران والسلام رسميا للدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب، بعد فوزهما في مباريات الدور نصف النهائي ووصولهما للمباراة النهائية من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للشباب المقامة في المدينة المنورة. وتأهل العمران للممتاز ولنهائي بطولة المملكة، بعد فوزه على العدالة 24-23 في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي أحد بالمدينة المنورة، فيما تخطى شباب السلام فريق الابتسام 19-26، في المباراة التي جمعتهما على نفس الصالة.



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