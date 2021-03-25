شكرا لقرائتكم خبر بدء بطولة الكأس الفضية للبولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتنافس فرق فرسان العوجا وطويق والمصمك على لقب البطولة التي تقام بنظام احتساب نقطتين للفريق الفائز، ونقطة واحدة للتعادل، على أن يتم احتساب فارق الأهداف لحسم اللقب. وتقام مباريات البطولة بدون حضور جماهيري وفقا للإجراءات الاحترازية الطبية التي تنفذها وزارة الرياضة.
من جهته كشف المدير التنفيذي في اتحاد البولو فيصل بن دويس عن زيادة عدد الفرسان المهتمين باللعبة، مشيرا إلى أن خطة الاتحاد تكمن في إعداد اللاعبين الجدد من خلال التدريبات، ومن ثم مشاركتهم في البطولات المقبلة.
وبين أن الاتحاد يسير وفق تحقيق أهدافه بزيادة عدد الفرق على مستوى مناطق المملكة، وتسجيل العنصر النسائي لمزاولة اللعبة.
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