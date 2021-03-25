شكرا لقرائتكم خبر عن فنربخشة ينفصل عن مدربه بولوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فنربخشة المنافس في الدوري التركي لكرة القدم الخميس انفصاله بالتراضي عن مدربه إرول بولوت، مضيفاً أن لاعب الوسط السابق والمدير الرياضي إيمري بيلوز أوغلو سيتولى المسؤولية مؤقتاً لنهاية الموسم.

ويحتل فنربخشة، ثاني أكثر الأندية التركية تتويجاً بالألقاب، المركز الثالث في دوري الأضواء بعد 30 مباراة متأخراً بنقطتين عن غريمه غلطة سراي صاحب المركز الثاني، وبخمس نقاط عن بشيكطاش المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.

لكن رغم البداية الجيدة أخفق الفريق في الحفاظ على مستواه في النصف الثاني من الموسم، وفاز مرتين فقط في آخر خمس مباريات.

وقال النادي في بيان: قرر مجلس الإدارة تعيين المدير الرياضي إيمري بيلوز أوغلو مديراً فنياً للفريق. نتمنى كل النجاح للفريق الذي سيواصل القتال في الدوري تحت قيادة بيلوز أوغلو.

ولعب بيلوز أوغلو ثمانية مواسم مع فنربخشة، وكان أيضاً لاعباً في المنتخب التركي. وكان يعمل مديراً رياضياً في فنربخشة منذ العام الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني تعاقد فنربخشة مع لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل (32 عاماً) لثلاث سنوات ونصف السنة في صفقة كبيرة للنادي التركي.