شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يبدأ الاستعداد لجزر القُمر فى السابعة مساء غدا بعد العودة من كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، مرانا فى السابعة مساء غد الجمعة، بعد العودة من كينيا، حيث سيخوض اللاعبون البدلاء والمستبعدين أمام كينيا مرانا كاملا على ستاد القاهرة، بينما يكتفى اللاعبون الأساسيون بتمرينات خفيفة لفك العضلات.

وتصل بعثة المنتخب قادمة من كينيا فجر غد الجمعة على متن طائرة خاصة، بعد التعادل 1-1 فى مباراة اليوم والتأهل رسميا لأمم افريقيا 2022، وتضم البعثة جميع اللاعبين ماعدا أحمد حجازى الذى سيتوجه إلى السعودية.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة قدرها 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 اليوم فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.