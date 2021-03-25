شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الخميس 25 \ 3 \ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 25 مارس 2021 ، العديد من الاخبار و الاحداث الرياضية الهامة ، على رأسها اخطار فيفا للزمالك بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة فى صفقة شيكابالا ، و التحقيق فى مشاركة 3 لاعبين ببرنامج مقالب فى رمضان ، بالاضافة إلى نفى أسامة نبيه رحيل فرجانى ساسى .

الزمالك يحقق في مشاركة 3 لاعبين ببرنامج مقالب فى رمضان

قرر مسئولو نادي الزمالك، فتح تحقيق سري في حقيقة ظهور 3 لاعبين من الفريق الكروي، في أحد برامج المقالب الشهيرة خلال شهر رمضان المقبل، بعد استغلال الثلاثي حصول الفريق على راحة سلبية بسبب فترة توقف الدوري الحالية، وقامو بالسفر إلى السعودية لتصوير حلقات البرنامج ثم العودة للقاهرة مرة أخري.

تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، يُفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" للفريق. وكان الاتحاد الدولي "الفيفا"، قد ألزم الزمالك بسداد قيمة مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة انتقال شيكابالا للفريق. "فيفا" يخطر الزمالك بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا

الزمالك يدفع بـ4 لاعبين كبار مع فريق الشباب فى ودية الجمعة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على مشاركة 4 لاعبين من الفريق الأول مع فريق الشباب فى ودية الفريقين المقرر إقامتها غدا فى السابعة مساء ضمن استعدادات الزمالك لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.