الارشيف / اخبار الرياضه

اخبار الزمالك اليوم الخميس 25 \ 3 \ 2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الخميس 25 \ 3 \ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 25 مارس 2021 ، العديد من الاخبار و الاحداث الهامة ، على رأسها اخطار فيفا للزمالك بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة فى صفقة شيكابالا ، و التحقيق فى مشاركة 3 لاعبين ببرنامج مقالب فى رمضان ، بالاضافة إلى نفى أسامة نبيه رحيل فرجانى ساسى .

الزمالك يحقق في مشاركة 3 لاعبين ببرنامج مقالب فى رمضان

قرر مسئولو نادي الزمالك، فتح تحقيق سري في حقيقة ظهور 3 لاعبين من الفريق الكروي، في أحد برامج المقالب الشهيرة خلال شهر رمضان المقبل، بعد استغلال الثلاثي حصول الفريق على راحة سلبية بسبب فترة توقف الدوري الحالية، وقامو بالسفر إلى لتصوير حلقات البرنامج ثم العودة للقاهرة مرة أخري.

 

"فيفا" يخطر الزمالك بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا

تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، يُفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" للفريق.

وكان الاتحاد الدولي "الفيفا"، قد ألزم الزمالك بسداد قيمة مستحقات سبورتنج لشبونة في صفقة انتقال شيكابالا للفريق.

 

الزمالك يدفع بـ4 لاعبين كبار مع فريق الشباب فى ودية الجمعة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على مشاركة 4 لاعبين من الفريق الأول مع فريق الشباب فى ودية الفريقين المقرر إقامتها غدا فى السابعة مساء ضمن استعدادات الزمالك لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

 

أوباما يهزم شيكابالا وأسامة نبيه الحكم.. ووديتين للزمالك مع شبابه غدا

أجرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقسيمة بين اللاعبين بمنتصف الملعب، حيث قام بتقسيم اللاعبين لفريقين، وجاء الفريق الأول بقيادة محمود شيكابالا ومعه كلا من مروان حمدي ومحمود زيزو وإسلام جابر ومحمود علاء ومحمد حسام بيسو ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحسام أشرف.

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا