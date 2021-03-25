شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقة اقتراب محمد إبراهيم من العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا خطوط اتصال مع مسئولي فريقه لبحث إمكانية العودة لنادى الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة خصوصا بعدما تلقى اللاعب اتصالات من المقربين لإبلاغه باهتمام مسئولي النادى الأبيض بعودته مرة أخرى لميت عقبة بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه طول الفترة الماضية واستعادته لمستواه بصورة كبيرة.

وفى سياق متصل أبلغ مسئولو سيراميكا اللاعب بضرورة التركيز في الملعب والتدريبات حتى لا يتشتت ذهنه مطالبين اللاعب بالحديث عن هذه الأمور في وقتها المناسب أو لحين تقدم مسئولو الزمالك بعرض رسمي لضمه وبعدها يتم عرض الأمر على هيثم شعبان المدير الفني لاتخاذ القرار المناسب في بقاء اللاعب أو رحيله الأمر الذى تلقاه اللاعب بصدر رحب ووعدهم بالاجتهاد حتى يحقق فريق سيراميكا مبتغاه باستعادة ذاكرة الانتصارات والمنافس على المربع الذهبي بالدوري.

وكشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم طلب الزمالك للاعب في الانتقالات الشتوية الماضية من مسئولى سيراميكا ولكن المفاوضات تعطلت لرغبة مسئولى الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة في التمسك باللاعب.

أعرب محمد إبراهيم، عن حزنه لعدم ضمه للمنتخب المصرى، خلال المعسكر لمباراتى الجولة الخامسة والسادسة أمام كينيا وجزر القمر، مؤكدا أن قميص المنتخب كبير وشرف لأى أحد والابتعاد عنه أمر محزن، متمنيا التوفيق لزملائه بالتوفيق والتأهل لنهائيات الأمم الإفريقية، التى تقام فى الكاميرون العام المقبل 2022.