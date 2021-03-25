شكرا لقرائتكم خبر عن زقلط ومنيع المصارعة يعودا غدا من المجر بعد الشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فى ساعة مبكرة من صباح غد الجمعة الثنائى عبد اللطيف منيع ، لاعب منتخب الصارعة ، و محمد إبراهيم زقلط مدرب المنتخب من المجر ، بعد شفاءهما من فيروس كورونا، الذى أصيبا به عقب انتهاء المعسكر التدريبى الى خاضه اللاعبون هناك خلال الأسبوع الماضى .

وتقرر عودتهما غدا بعد أن أسفرت المسحة التى خضعا لها عن سلبية العينة ، و تأكد سلامتهما من الفيروس ، فى المقابل يجرى حسام مصطفى مدرب المنتخب و المتواجد فى المجر أيضا تحليل pcr ، بعد أن خرج من المستشفى التى حُجز فيها خلال الايام الماضية ، على أن يتحدد موعد عودته فى أقرب وقت .

وكان عبد اللطيف منيع قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل العودة من المجر بعد انتهاء معسكر المنتخب، ليبقى فى المجر مع حسام مصطفى مدرب المنتخب ومحمد إبراهيم زقلط المدرب أيضا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه محمد إبرهيم كيشو وجمال عبد الحميد لاعبى المنتخب من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أشرف حافظ.