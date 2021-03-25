شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وتريزيجيه و النني مستمرون مع المنتخب أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر أن محمود حسن تريزيجيه و محمد صلاح و محمد النني مستمرون في معسكر الفراعنة للمشاركة في مباراة جزر القمر المقرر لها الإثنين المقبل في الجولة السادسة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

كان هناك اقتراح بعودة اللاعبين المحترفين لأنديتهم في حالة التأهل الرسمي من مباراة كينيا وهو ما تم ، ولكن مسئولو منتخب مصر أكدو أن الثلاثي المحترف بإنجلترا مستمر حتي مباراة كينيا.

ويحصل كل لاعب بمنتخب مصر الوطنى على مكافأة قدرها 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 اليوم فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد.