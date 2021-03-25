شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمدى فتحى بكدمة فى اليد..ويخضع لأشعة بعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مصدر في منتخب مصر، إصابة حمدي فتحي لاعب الأهلي في لقاء الفراعنة مع كينيا بتصفيات أمم إفريقيا التي أقيمت اليوم الخميس في نيروبي، وقال المصدر إن حمدي فتحي أصيب بكدمة قوية في ذراعه ولذلك تم استبداله لانه لم يكن ليتمكن من استكمال المباراة.

وأضاف المصدر أن فتحي سيخضع لأشعة بعد العودة إلى مصر من أجل الاطمئنان على حالته.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.