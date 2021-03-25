شكرا لقرائتكم خبر عن المساعد الاول ينقذ " الحكم " فى القرارات المصيرية فى لقاء الفراعنة وكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – منتخب مصر X منتخب كينيا الجولة الـ5 لتصفيات أمم افريقيا 2021

الملعب – ستاد نيايو ناشيونال

النتيجة –التعادل 1/1

الحكم جنوب أفريقي -ثاندو هيلبس

المساعد الاول الجنوب افريقى - زاكيلي سيويلا "

المساعد الثاني الجنوب أفريقي -أثينكوسي ندونجيني

الحكم الرابع الجنوب أفريقي - وتوم أبونجيلي

ظهر الحكم الجنوب أفريقي تائها في الملعب رغم انه يتمتع بلياقة بدنية طيبة لكنها فشل في التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة وتحرك بشكل خاطي

طوال المباراة ولذلك افتقد لزاوية الرؤية المناسبة وبالتالي غاب عنه القرار السليم خاصه في القرارات المصرية والمؤثرة في الوقت الذي لم يكن دقيقا في

تقديرالوقت بدل الضائع خاصه في نهاية شوط المباراة الثاني الذى كان لا يقل عن 6 دقائق وليس 3 دقائق.

28 مخالفة ( ركله جزاء لم تحتسب للفراعنة )

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين لكنه لم يكن موجود في المخالفات المصيرية والمؤثرة حيث تغاضى ركلة جزاء صحيحة للاعب

منتخب الفراعنة في الدقيقة 18 على مدافع الفريق الكينى ايرك اوما واحتسب ركلة ركنية في تقدير خاطي لان القرار ام ان يكون ركلة جزاء او ركلة مرمى

لان اخر لاعب لمس الكرة كان تريزيجية كما غاب الحكم عن المشهد تماما عندما لعب مهاجم كينيا مسعود جمعة الكرة باليد وسددها داخل مرمى الشناوي لكن

التدخل الرائع من المساعد الأول انقذ الحكم وأشار بلمسة يد صحيحة على مسعود الى جانب ان هدف منتخب كينيا في الدقيقة 65 سبقه لمسة يد على الونش

والحكم شاهد ماشفش حاجة كما اكتفى الحكم بالتحذيرات الشفوية على حساب تطبيق القانون فيما يخص العقوبات الانضباطية الإنذار – الطرد.

انذار- بطاقة حمراء- بقرار من المساعد الاول

أشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب كينيا دانيال سكارى في الدقيقة 73وأشهرالبطاقة الحمراء للاعب الفريق المضيف جونستون اوموروا لضرب مصطفى

محمد بدون كرة في الدقيقة 75 والقراران كانوا من المساعد الأول - زاكيلي سيويلا الذى سبق وأشار على لمسة يد مسعود لاعب كينيا في الدقيقة 40 في الوقت

الذى اغفل اشهار البطاقة الصفراء اكثر من مرة ابرزها للاعب الفراعنة طارق حامد في الدقيقة 12 ومدافع كينيا إجاي اكوامو في الدقيقة 35 .

المساعد الاول يتولى دور الـ" VAR"

ظهر الثنائي بيقظه وتمركز جيد وأنقذوا الحكم في القرارات المؤثرة خاصه المساعد الأول الذى قام بدور الـ"VAR" في القرارات المؤثرة رغم عدم وجود "

VAR" في التصفيات حيث كان تدخله إيجابي خلال فعاليات المباراة من خلال "الكومينكيشن سيسيتم " وذلك بعدما أشار على لمسة يد مؤثرة وأشار على ان

هناك ضرب بدون كرة كما أشار الثنائي على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم في المخالفات القريبة منهما وفى إدارة المباراة طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 28خطأ - 8ركلات ركنية – 4 حالات تسلل – انذار- طرد - هدفين .

الدرجات: الحكم- 7.0 المساعد الأول –.8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم – الحكم الرابع – 8.0

التدخل الرائع للمساعد الاول فى لمسة يد مسعود