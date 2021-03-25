شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب تعود للقاهرة غدا بدون أحمد حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة فى السادسة صباح غد الجمعة، قادمة من كينيا بعد خوض مباراة اليوم أمام كينيا فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، والتأهل رسميا للكان بعد التعادل 1-1.

ويعود جميع اللاعبين مع البعثة إلى القاهرة بإستثناء أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى، الذى يتوجه مباشرة إلى السعودية بناء على الاتفاق مع ناديه قبل المعسكر حيث شارك حجازى مع المنتخب أمام كينيا ولن يشارك أمام جزر القمر الاثنين المقبل.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة قدرها 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 اليوم فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.