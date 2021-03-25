شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع برنامج خاص للمثلوثى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وضع برنامج تدريبي خاص للتونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق بعد وصوله للقاهرة اليوم قادما من تونس.
ومن المقرر أن يبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه التدريبي ابتداءا من غد الجمعة، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.
وكان من المقرر عودة اللاعب التونسي إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تعرض لظروف أسرية خاصة، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة.
ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان من المقرر أن يلتقى الزمالك مع فريق الشباب غدا فى إطار الاستعداد لمواجهة الفريق الجزائرى ، الا انه تم الغاء الودية بقرار من كارتيرون .