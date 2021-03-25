شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع برنامج خاص للمثلوثى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وضع برنامج تدريبي خاص للتونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق بعد وصوله للقاهرة اليوم قادما من تونس.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه التدريبي ابتداءا من غد الجمعة، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان من المقرر عودة اللاعب التونسي إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه تعرض لظروف أسرية خاصة، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالتأخر في العودة إلى القاهرة.

ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن يلتقى الزمالك مع فريق الشباب غدا فى إطار الاستعداد لمواجهة الفريق الجزائرى ، الا انه تم الغاء الودية بقرار من كارتيرون .