شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية الزمالك مع فريق الشباب بفرمان كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، إلغاء المباراة الودية التي كان مقرر لها غدا الجمعة أمام فريق الشباب بالنادي.

ويخوض الفريق مرانه الجماعي غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.

ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن يلتقى الزمالك مع فريق الشباب غدا ، بعد أن اعتذر فريق سيراميكا عن مواجهة الابيض ، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر بدورى ابطال افريقيا ،