شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع إصابة حمدي فتحي مع المنتخب الوطني في كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح الجهاز الطبي للنادي الأهلي خط إتصالات مع نظيره في منتخب مصر من أجل الإطمئنان على حمدي فتحي لاعب المارد الأحمر بعد إصابته في مباراة مصر وكينيا.

وغادر حمدي فتحي مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني التي أقيمت مساء اليوم ،الخميس، بنيروبي في تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون أوائل العام المقبل.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة في الذراع ليُغادر الملعب في الدقيقة 70 من المباراة التي إنتخت بالتعادل بهدف لمثله وهو التعادل الذي أعلن تأهل مصر رسمياً لأمم أفريقيا المقبلة.

وأجرى مسئولو الأهلي إتصالات بنظراؤهم في المنتخب الوطني وكذلك مع حمدي فتحي من أجل الإطمئنان عليه بعد هذه الإصابة.

ويعود منتخب مصر للقاهرة صباح غداً ، الجمعة، وسيخوض مباراته المقبلة مع جزر القمر الأثنين المقبل بإستاد القاهرة في ختام تصفيات أمم أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة المريخ المقرر لها 3 أبريل المقبل بالسودان في الجولة الخامسة للمجموعة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.