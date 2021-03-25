شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 | 3 | 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يتعادل مع كينيا 1/1 ويتأهل لأمم افريقيا للمرة الـ 25

منتخب مصر يتعادل مع كينيا 1/1 ويتأهل لأمم افريقيا للمرة الـ 25

شوقي غريب: رغبة محمد صلاح هي اللعب في أولمبياد طوكيو

خالد الدرندلي رئيسًا لبعثة الأهلي في السودان لمواجهة المريخ