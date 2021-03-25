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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 | 3 | 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يتعادل مع كينيا 1/1 ويتأهل لأمم افريقيا للمرة الـ 25
منتخب مصر يتعادل مع كينيا 1/1 ويتأهل لأمم افريقيا للمرة الـ 25
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