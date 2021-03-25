شكرا لقرائتكم خبر عن فى انجاز كبير.. مصر تتأهل بفريق الرجال كاملا لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل فريق رجال المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالكامل إلى نهائي منافسات كأس العالم والمقامة في المجر بمدينة بودابست خلال الفترة من 23 الي 28 مارس الجاري.

حيث تأهل كلا من: أحمد الجندي محتلا المركز السابع، وجاء إسلام حامد في المركز ال30 بينما احتل علي الدين سويلم المركز 32 وجاء أحمد أشرف في المركز 35.

وكان منتخب السيدات قد تأهل أمس إلى نهائيات البطولة بلاعبتان هما أميرة قنديل وسلمى أيمن وسوف تقام منافسات النهائي غداً.

وبذلك تعتبر مصر ثالث الدول في عدد اللاعبين المتأهلين لنهائي كأس العالم باجمالي 6 لاعبين بواقع 4 رجال وسيدتان، فيما تحتل المجر المركز الأول باجمالي 8 لاعبين بواقع 4 رجال و4 سيدات، وانجلترا في المركز الثاني باجمالي 7 لاعبين بواقع 4 رجال و 3 سيدات، مع العلم أن 23 دولة فقط استطاعت التأهل لنهائي البطولة.

الجدير بالذكر أن البعثة المصرية تتكون من علي الدين جمعة عضو مجلس الادارة رئيسا للبعثة، ورؤوف حسام المدير الفني، ومحمد غيث مدرب السلاح، وخالد السنباطي مدرب الفروسية، ويوسف حسن مدرب اللياقة البدنية وتدليك، وهند عيسى لايف كوتش.

واللاعبون هم: اسلام حامد ، احمد اسامة الجندي، احمد اشرف ، علي الدين شريف " في منافسات الفردي"، بالاضافة الي شريف نظير " في منافسات الزوجي المختلط"، هايدي عادل، سلمي ايمن، اميرة قنديل، نورين بولس.