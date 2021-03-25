فى انجاز كبير.. مصر تتأهل بفريق الرجال كاملا لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث

شكرا لقرائتكم خبر عن فى انجاز كبير.. مصر تتأهل بفريق الرجال كاملا لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تأهل فريق رجال المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالكامل إلى نهائي منافسات كأس العالم والمقامة في المجر بمدينة بودابست خلال الفترة من 23 الي 28 مارس الجاري.
وكان منتخب السيدات قد تأهل أمس إلى نهائيات البطولة بلاعبتان هما أميرة قنديل وسلمى أيمن وسوف تقام منافسات النهائي غداً.
وبذلك تعتبر مصر ثالث الدول في عدد اللاعبين المتأهلين لنهائي كأس العالم باجمالي 6 لاعبين بواقع 4 رجال وسيدتان، فيما تحتل المجر المركز الأول باجمالي 8 لاعبين بواقع 4 رجال و4 سيدات، وانجلترا في المركز الثاني باجمالي 7 لاعبين بواقع 4 رجال و 3 سيدات، مع العلم أن 23 دولة فقط استطاعت التأهل لنهائي البطولة.
الجدير بالذكر أن البعثة المصرية تتكون من علي الدين جمعة عضو مجلس الادارة رئيسا للبعثة، ورؤوف حسام المدير الفني، ومحمد غيث مدرب السلاح، وخالد السنباطي مدرب الفروسية، ويوسف حسن مدرب اللياقة البدنية وتدليك، وهند عيسى لايف كوتش.
واللاعبون هم: اسلام حامد ، احمد اسامة الجندي، احمد اشرف ، علي الدين شريف " في منافسات الفردي"، بالاضافة الي شريف نظير " في منافسات الزوجي المختلط"، هايدي عادل، سلمي ايمن، اميرة قنديل، نورين بولس.