شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مهاجمين في دائرة اهتمام كارتيرون مع الزمالك.. ثنائى الأهلى السابق الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل العديد من المهاجمين دائرة الفرنسي باتريس كارتيرون المير الفني لنادى الزمالك، للتعاقد مع أحدهم في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الهجوم الأبيض في الموسم المقبل.

وعانى نادي الزمالك هجوميا بشكل كبير، منذ رحيل مصطفى محمد عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة إلى جالاتا سراي التركي حتى نهاية الموسم المقبل.

وحاول الزمالك تعويض رحيل مصطفى محمد بالتعاقد مع مروان حمدى، مهاجم مصر المقاصة في يناير الماضي، بالإضافة إلى التونسي سيف الدين الجزيري الذى يفقد خدماته في البطولة الأفريقية بسبب عدم أحقيته في القيد بعد مشاركته مع المقاولون في الكونفدرالية.

ويراقب مسئولو الزمالك 4 لاعبين لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

لياندر تاوامبا

الكاميروني لياندر تاوامبا، مهاجم التعاون السعودي، على رأس المهاجمين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والذى قام كارتيرون بتدريبه في الفترة الماضية ويعلم قدراته بشكل كبير.

خاض تاوامبا، البالغ من العمر 31 عاما، مع التعاون 23 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفا، بواقع 12 هدفا بالدوري وهدفين بالكأس.

وقد يواجه الزمالك صعوبة في ضم اللاعب، بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيطلبه النادي السعودي، خاصة وأنه جدد تعاقده في الفترة الماضية لمدة موسمين.

وليد أزارو

المغربي وليد أزارو، مهاجم الاتفاق السعودي، دخل أيضا ضمن حسابات كارتيرون، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وسبق أن تولى كارتيرون تدريب أزارو في صفوف الأهلي من قبل، ويعلم إمكانياته جيدا، ويرى أنه سيكون إضافة قوية لهجوم الفريق الأبيض.

وسبق أن تألق أزارو مع الأهلي، وحصل على لقب هداف الدوري، قبل أن يرحل عن الفريق الأحمر للدوري السعودي.

عمرو جمال

يعد عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش، من أكثر اللاعبين التي يترقبهم مسئولو الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما ظهر بمستوى متميز مع الفريق العسكري في الموسم الحالي.

ويترقب عمرو جمال مصيره مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، سواء بالعودة إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، أو رحيله، لحسم موقفه من مفاوضات الزمالك.

ريتشموند بواكى

دخل الغاني ريتشموند بواكي، مهاجم يوفنتوس الإيطالي السابق، ضمن حسابات مسؤولي الزمالك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب قريبا من الانتقال للزمالك في يناير الماضي، بعد الاتفاق معه على التفاصيل الخاصة بالصفقة، قبل أن يتعاقد النادي مع التونسي سيف الدين الجزيري، وينتقل اللاعب إلى جورنيك البولندي.