شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب وجدو يهنئان المنتخب بالتأهل لـ"كان 2022".. ونبيل الحلفاوى: أداء باهت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، على تهنئة لاعبى المنتخب الوطنى وجهازه الفنى بقيادة حسام البدرى، بعد التعادل مع كينيا، بهدف لكل منهما، والتأهل للمرة 25 إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها فى الكاميرون العام المقبل 2022.

وهنأ النجم محمد ناجى جدو، هداف المنتخب فى بطولة أنجولا 2010 التى توج الفراعنة بلقبها، وكتب عبر حسابه على تويتر: "مبروك تأهل المنتخب كأس الأمم الإفريقية وعقبال الصعود كأس العالم بإذن الله"، فيما قال القناص عماد متعب: "مبروك يا رجالة".

كما حرص أيضا الفنان نبيل الحلفاوى، على تهنئة المنتخب بالتأهل، قائلا عبر حسابه على تويتر: "مبروك التأهل.. أداء باهت لا يتناسب مع خط هجوم عامر بأسماء لها خطورتها. صلاح. مصطفى محمد. تريزيجيه ثم شريف وخلفهم أفشة، تباعد اجتماعى بين الخطوط".

وتساءل الحلفاوى: "هل الننى مصاب أم غير جاهز فنيا أم غير مهضوم؟، نعم.. المسئولية يتحملها المدير الفنى.. ولكن أين إمكانيات اللاعبين؟ أداء لا يتناسب مع أسمائهم".





وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022 بعد التعادل أمام كينيا، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس، بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، على إستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.