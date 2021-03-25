"لقد طفح الكيل وفاض".. المهدي سليمان يوجه رسالة غامضة غاضبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وجه حارس مرمى بيراميدز، الهاني سليمان، رسالة غاضبة غامضة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تحديد من المقصود بها.

ودوّن المهدي سليمان، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس:"نفذ الوقت ونفذ الصبر ونفذت كل سبل الاحتمال، الكلام في الوقت المناسب بدون حساب وإظهار كل الحقائق المدفونة قهراً وظلماً.. لقد طفح الكيل وفاض".

وكان بيراميدز قد عاقب المهدي سليمان في نهاية شهر يناير الماضي عقب تدوينات له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد الموافق 4 أبريل المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بالكونفيدرالية.

ولم يُشارك المهدي سليمان خلال الموسم الجاري 2020/2021 سوى في مباراة واحدة ببطولة الدوري لمدة 44 دقيقة أمام المقاولون العرب.