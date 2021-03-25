الأهلي: إصابة حمدي فتحي في الكوع وأشعة لتحديد فترة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأنه أجرى اتصالات هاتفيًا بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق أثناء التواجد مع بعثة منتخب مصر في كينيا للاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أن التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي أنها جزع في الكوع، لكن اللاعب سوف يجري أشعة غدًا الخميس خشية أن تكون الإصابة متفاقمة أكثر من ذلك.

وأوضح عبدالحفيظ أنه في ضوء الأشعة سوف تتحدد فترة غياب حمدي فتحي عن الأهلي في المباريات المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام المريخ السوداني ثم سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عقب التوقف الدولي.