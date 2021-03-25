صلاح يزور غرفة ملابس كينيا بعد المباراة ويهنئهم على أدائهم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قام محمد صلاح نجم المنتخب المصري، بزيارة غرفة ملابس، فريق كينيا عقب المباراة التي أقيمت بين الفريقين في العاصمة نيروبي.

وهنأ صلاح لاعبي كينيا، بالأداء الرائع خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتأهل الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية رفقة جزر القمر، فيما ودع المنتخب الكيني التصفيات، ويفشل في التأهل للبطولة الأفريقية.

ويلتقي المنتخب المصري أمام جزر القمر يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأخيرة، في الوقت الذي يلتقي فيه المنتخب الكيني أمام توجو.

ويتساوى المنتخبان المصري وجزر القمر في الصدارة برصيد 9 نقاط، ولكن فارق الأهداف في صالح الفراعنة، فيما يحل منتخب كينيا في المركز الثالث بـ4 نقاط، ويتذيل منتخب توجو المجموعة بنقطتين.