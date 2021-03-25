فوز صعب للأهلي على هليوبوليس بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

حقق الأهلي فوزاً صعباً على هليوبوليس بنتيجة 32-30، في الجولة التاسعة من المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بنتيجة 18-13.

وشهد الشوط الثاني صحوة من لاعبي هليوبوليس ومحاولات للعودة إلى المباراة خلال أحداث هذا الشوط، بالرغم من تقدم الفريق الاحمر بفارق 8 أهداف خلال الشوط.

لكن نجح لاعبي هليوبوليس في تقليل الفارق إلى هدفين، لكن خبرة لاعبي الأهلي حسمت الفوز لهم.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 28 في المركز الثاني خلفا الزمالك صاحب نفس الرصيد لكنه متفوق بفضل المواجهات المباشرة.

بينما أصبح رصيد هليوبوليس 16 نقطة في المركز السادس بترتيب المسابقة.

وتنص لوائح المسابقة بالاتحاد المصري لكرة اليد على منح الفريق الفائز ثلاث نقاط، بينما يحصل الخاسر على نقطتين، وفي حالة التعادل يحصل الفريقين على نقطتين لكلا منهما.