غانا تتأهل لأمم إفريقيا وتترك البطاقة الثانية لصراع السودان جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

تأهل المنتخب الغاني إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد التعادل مع جنوب إفريقيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الخامسة للجموعة الثالثة من التصفيات.

ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول ومتساويًا مع المنتخب الجنوب إفريقي، لكن التفوق في المواجهات المباشرة عليه والمنتخب السوداني منحه بطاقة التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة.

وأحرز محمد قدوس الهدف الأول لصالح المنتخب الغاني في الدقيقة 49، لكن بيرسي تاو استطاع ان يتعادل سريعًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 51، وانتهت المباراة بهذه النتيجة.

ويستضيف المنتخب السوداني الذي يمتلك 9 نقاط نظيره الجنوب إفريقي في الجولة الأخيرة ويحتاج إلى الفوز من أجل ضمان التأهل سواء في الصدارة أو الوصافة، أم الضيف في لقاء الأحد المقبل فيحتاج للتعادل فقط.