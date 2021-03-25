مصر تُعزز رقمها القياسي في التأهل لنهائيات أمم أفريقيا رغم التعادل أمام كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

ضمن المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 التي تقام يناير المُقبل في الكاميرون بعد التعادل مع كينيا في نيروبي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

ورفع المنتخب المصري بعد حصده بطاقة التأهل عدد مرات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية إلى 25 مرة في تاريخه معززًا رقمه القياسي بجدول الدول المتأهلة للمسابقة القارية.

وكان المنتخب الوطني قد تقدم بهدف مبكر سجله لاعبه محمد مجدي "أفشة" بعد مرور دقيقتين من عمر المباراة، قبل أن يتعادل المنتخب الكيني في الدقيقة 65 من هدف سجله لاعبه عبدالله حسن.

المنتخب المصري عقب التعادل أمام كينيا رفع رصيده إلى 9 نقاط متصدراً جدول مجموعته بفارق الأهداف عن جزر القمر، بينما ارتفع رصيد كينيا إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن توجو قبل جولة من نهاية التصفيات.

يُذكر أن المنتخب المصري هو الأكثر تتويجًا بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 بطولات كأكثر من أي منتخب في القارة.