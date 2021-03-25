وائل جمعة يُهاجم أداء المنتخب بعد مباراة كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتقد وائل جمعة، قائد المنتخب المصري السابق، أداء الفراعنة بعد التعادل مع كينيا.

المنتخب المصري حسم بطاقة التأهل إلى أمم أفريقيا في الكاميرون بعد التعادل مع كينيا بهدف في كل شبكة.

وقال وائل جمعة عقب المباراة: "لا أصدق أن هذا هو منتخب مصر، المنتخب ليس له شكل، في السابق كنا ننتقد كوبر، لكن مع كوبر كان هناك شكل للمنتخب، لا توجد طريقة واضحة ولا توجد عناصر متحمسة، العمل الجماعي غائب."

وأضاف وائل جمعة أن محمود حمدي الونش، هو أفضل لاعبي هذه المباراة مضيفًا أنه قدم كل المطلوب منه. مضيفًا أن مسؤولية الأداء في هذه المباراة على عاتق اللاعبين والجهاز الفني.

المنتخب المصري بات رصيده عقب هذه المباراة 9 نقاط وهو نفس رصيد نقاط جزر القمر التي حسمت هي الأخرى بطاقة التأهل.