يوم صناعة التاريخ.. جامبيا تتأهل لأمم إفريقيا لأول مرة والجابون ترافقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

تأهل منتخب جامبيا إلى نهائيات أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ الفريق بعد الفوز على أنجولا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الخامس من التصفيات المؤهلة للنهائيات التي ستقام في الكاميرون.

ويأتي تأهل المنتخب الجامبي ليكون ثاني فريق يصعد للبطولة لأول مرة من خلال مباريات اليوم الخميس بعدما عرف جزر القمر طريقه إلى النهائيات هو الأخر.

وأحرز هدف المباراة الوحيد أسان سيساي في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، استطاع المنتخب الجابوني أن يتأهل هو الأخر بعد الفوز بثلاثة أهداف أمام الكونغو الديمقراطية.

وحسم الفريقيان مقعدي المجموعة الرابعة ليتأهلان إلى نهائيات أمم إفريقيا قبل جولة واحدة من ختام التصفيات.