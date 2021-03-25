بنفيكا يحسم موقفه من التعاقد مع دييجو كوستا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي بنفيكا اليوم الخميس، ما ذكرته تقارير إعلامية بشأن اقتراب الفريق البرتغالي من ضم دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأربعاء، أن كوستا توصل إلى اتفاق من

حيث المبدأ للانضمام إلى فريق المدرب جورج جيسوس، قبل انطلاق الموسم المقبل.لكن بنفيكا قام بخطوة غير معتادة، عندما نفى تلك التقارير في بيان للنادي اليوم، قائلا: "ينفي نادي بنفيكا إجراء أي مفاوضات للتعاقد مع المهاجم دييجو كوستا.وأضاف: "يؤكد النادي أن جميع عناصره يركزون حاليا على المباريات المتبقية هذا الموسم في الدوري ونهائي كأس البرتغال".وانتهت فترة كوستا الثانية مع أتلتيكو بالانفصال بالتراضي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأعلن النادي أن كوستا رحل لأسباب شخصية.