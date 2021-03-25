الشوربجي يحصد بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش بعد فوزه على فارس دسوقي

ياسر رشاد - القاهرة - حصد المصرى مروان الشوربجي المصنف السادس عالميا لقب بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش لاول مرة فى تاريخه بعد فوزه على مواطنه فارس الدسوقى المصنف السابع عالميا 3/1 .

وكان اللاعبان قد وصلا للمباراة النهائية بعد فوز مروان الشوربجى على الويلزي جويل ماكين المصنف السابع عالميا 3/0 وتخطى فارس دسوقى عقبة مواطنه طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا 3/0فى الدور قبل

النهائي

وحضر نهائى البطولة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادى بلاك بول ومحمد رائف مدير عام البطولة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش

وكان نادى بلاك بول استضاف بطولتين الاولى للسيدات أقيمت من 12 مارس حتى 18من الشهر نفسه بمشاركة 48لاعبة من افضل

اللاعبات المصنفات على العالم وبطولة الرجال من 19مارس حتى 25بمشاركة 48لاعب أيضا المصنفين على العالم وتبلغ جوائز 350الف دولار مقسمة 175 الف دولار لكل بطولة لاصحاب المراكز الأولى.

وحصلت نور الشربينى المصنفة الاولى عالميا على بطولة السيدات بعد فوزها فى المباراة النهائية على الأمريكية اماندا صبحي.



أقيمت البطولتان تحت إجراءات طبية قوية من جانب اللجنة المنظمة حرصا على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا حيث يخضع جميع المشاركين لنظام الفقاعة الطبية مع إجراء مسحات لهم كل ثلاثة أيام.