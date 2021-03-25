وائل جمعة يعلق على تعادل مصر مع كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - علق وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، على أداء منتخب مصر في مباراته أمام كينيا التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال وائل جمعة عبر قناة "بي إن سبورت": "لا أصدق

أن هذا منتخب مصر، كنا نواجه فرق من الدرجة الثالثة والرابعة في قارة إفريقيا، ولكن عندما نصل للنهائيات ماذا سنفعل؟".

تابع: "كان بداخلي أمل وتفائل قبل المباراة، ولكن ما ظهر كان هناك حالة من العشوائية وعدم النظام، اللاعبون غير

متحمسون في اللعب باسم مصر، والجهاز الفني يجب أن يحفزهم".

وواصل: "كنا نقوم بانتقاد المدرب السابق هيكتور كوبر ليل نهار، ولكن معه كنا نرى شكل حتى ولو دفاعي، ويلعب على نقطة قوته وهي الكرات المرتدة".

استكمل: "اليوم والمباريات الماضية لا يوجد شكل مميز للمنتخب ولا يوجد نقل للكرة ولا طريقة لعب واضحة".

اختتم: "العمل الجماعي غائب عن المنتخب، وواجب على الجهاز الفني تحفيز اللاعبين بشكل جيد".