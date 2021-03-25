وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان عدداً من المنشآت الشبابية والرياضية بنادي العبور

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، عدداً من المشروعات الشبابية والرياضية بنادي العبور الرياضي الإجتماعي ، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، والمستشار حسام عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة العبور وأعضاء المجلس ، ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والتشريعية .

استهل الوزير زيارته لنادي العبور بافتتاح منطقة جرين بارك والتي تضم (منطقة جلوس ، بحيرات ، مطاعم ، تراك ،

ملاهى أطفال ، مناطق خضراء) ، بالإضافة إلى مجمع ملاعب 6 ملاعب للتنس الأرضي ، ومجمع ملاعب متعدده ( كرة سله - كرة يد ) وملعب للباتيناج ( إنزلاق هوكى - فنى ) ووضع حجر الأساس لإنشاء حمام السباحة الأولمبي .

أشاد وزير الشباب والرياضة بالطفرة الإنشائية التى شهدها نادى العبور الرياضي والتميز الملموس على مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة

، مؤكداً علي متابعته الدورية لأعمال التطوير بالمنشآت الشبابية والرياضية في كافة محافظات الجمهورية باعتبارها المتنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها .

وأثني علي الشكل الجمالي الجاذب بالنادي ، مشيراً لسعي الوزارة الدائن للتنشئة السليمة والاهتمام بالبنية الرياضية والشبابية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

فيما أبدي محافظ القليوبية سعادته بمستوي التطوير بالنادي ، مشيداً بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مجال الشباب والرياضة ودعمه اللامحدود لشباب مصر .

وتبلغ المساحة الإنشائية لنادي العبور الرياضي الإجتماعي 60 فدان ، ويعتبر من اكبر الاندية على مستوى مدينة العبور ومحافظة القليوبية