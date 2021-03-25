شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يُنهى أزمة مستحقات سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولى، نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه أنهى أزمة المستحقات المتأخرة للبوركينى عبدالله سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البورسعيدى السابق.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» أخطر النادى المصرى بضرورة إنهاء أزمة مستحقات عبدالله سيسه، منعًا لتوقيع عقوبة خصم 6 نقاط وما يتبعها من غرامات وعقوبات تصل إلى الهبوط إلى الدرجة الأدنى. وقال الخولى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «نجحنا في الأيام الماضية في حل أزمة مستحقات المهاجم البوركينى عبدالله سيسيه، والتى كانت تقدر بـ40 ألف دولار، والمتأخرة له منذ 8 سنوات».

وأضاف: «اللاعب كان قد حصل على 20 ألف دولار في الدفعة الأولى، واتفقنا معه على تخفيض المبلغ في الدفعة الثانية إلى 18 ألف دولار بدلاً من 20 ألفًا».

وعن أزمة محمود حمد، مدافع الفريق، قال: «اللاعب يخوض حاليًا تدريبات منفردة، وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية في يد على ماهر.