شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لـ أشرف بن شرقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن قيمة العرض الذي يجهزه مسؤولو القلعة البيضاء بشأن التجديد للمغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

ويجهز مسؤولو الزمالك مليونًا و400 ألف دولار في الموسم الواحد، وهى نفس القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب في الوقت الحالى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن كريم البولق، وكيل اللاعب، سيطلب ٢ مليون دولار لتجديد اللاعب، مستندًا على تلقيه عروضًا احترافية عديدة، أبرزها من الإمارات وتركيا.

ومن المنتظر أن يحضر وكيل النجم المغربى إلى مصر خلال الفترة المقبلة من أجل الدخول في مفاوضات مع إدارة القلعة البيضاء لتجديد عقد بن شرقى مع الفريق الأبيض، والذى ينتهى في نهاية الموسم المقبل، حيث من حقه التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل.

في سياق آخر، طالب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، مسؤولى النادى بمحاولة تسويق التونسى حمزة المثلوثى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شيكابالا فى أحد تدريبات الزمالك

وعلمت «المصرى اليوم» أن كارتيرون أكد عدم اقتناعه بإمكانيات اللاعب وعدم الحاجة إليه في الفترة المقبلة، طالبًا رحيله في نهاية الموسم.

من جانبه، كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، عن حالة التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للفريق، الذي كان يعانى من إصابة في الكاحل قبل سفره إلى تونس.

وأوضح الطبيب أن اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعانى منها بالتواء في الكاحل، وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية.