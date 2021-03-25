شكرا لقرائتكم خبر عن حجم إصابة حمدي فتحي وموقفه من المشاركة في مباراة مصر وجزر ‏القمر ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع حمدي فتحي، نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، لفحص طبي، خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة مصر وجزر القمر.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال مباراة منتخبي مصر وكينيا، وهي عبارة عن التواء في الذراع الأيمن، غادر على اثرها ملعب مباراة اليوم وحل عمر جابر بديلاً له.

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره الكيني بملعب الأخير بهدف لكل منهما وتأهل الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام البدري إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في التصفيات يوم الاثنين المقبل أمام جزر القمر، بملعب القاهرة الدولي، بعد تأهل المنتخبين رسمياً.