شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على وليد سليمان أمام «الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى بعد استبعاد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى أيمن أشرف، ظهير أيسر الأهلى، من مواجهة كينيا أمس ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة 2022 بالكاميرون، وذلك لعدم اكتمال شفاء اللاعب من شكواه من خشونة في الركبة، ليقرر البدرى استمرار اللاعب في تنفيذ البرنامج التأهيلى للمشاركة في مباراة جزر القمر، الإثنين المقبل، إذا استعاد جاهزيته.

وكان الأهلى قد طالب الجهاز الفنى للمنتخب بعدم المجازفة بمشاركة أيمن أشرف خوفًا من تفاقم إصابته وتعرضه لانتكاسة قد تعرضه للغياب لفترة طويلة، وتواصل أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلى، مع الجهاز الطبى للمنتخب للاطمئنان على حالة اللاعب ومعرفة تطورات حالته، فيما اطمأن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، على حالة وليد سليمان الذي شارك في المباراة الودية التي خاضها الفريق الأول مع شباب النادى مواليد 99، والتى انتهت بفوز الفريق الأول بأربعة أهداف مقابل هدف، والتى جرت على ملعب مختار التتش.

وبات الحاوى جاهزًا للمشاركة أمام المريخ السودانى في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعد غيابه لفترة طويلة لظروف الإصابة التي طالته في العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى، تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، مع طاقم السفارة المصرية في السودان، من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلى التي تتوجه إلى الخرطوم يوم 31 مارس الحالى، والتنسيق بشأن ملاعب تدريب الفريق خلال فترة وجوده في الخرطوم.

وأوضح عبدالحفيظ أن الهلال السودانى سيواجه صن داونز الجنوب إفريقى يوم 2 إبريل المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء، وهو نفس الملعب الذي يحتضن مباراة الأهلى والمريخ في اليوم التالى. وأشار عبدالحفيظ إلى أنه جارٍ الاتفاق على تحديد مواعيد وملاعب تدريبات الأهلى في السودان.