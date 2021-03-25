شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحسم التجديد لثلاثى الإسماعيلى.. ومحاولات لتجهيز المصابين لمواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم إيهاب جلال، المدير الجديد الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، تجديد النادى التعاقد مع بعض لاعبى الفريق في الفترة المقبلة من عدمه.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قرروا تأجيل ملف تجديد التعاقد مع بعض لاعبى الفريق، وعلى رأسهم شكرى نجيب ونادر رمضان ومحمد هاشم، لحين الحصول على القرار النهائى لـ«جلال» ومعرفة مدى احتياج النادى إلى خدماته الفنية في الموسم الجديد من عدمه.

وكانت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبوجريشة، قد منحت المدير الفنى الجديد جميع الصلاحيات الفنية فيما يخص فريق الكرة من أجل إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

في سياق آخر، يبذل الجهاز الطبى للدراويش، بقيادة الدكتور هشام مصطفى، جهودًا مكثفة من أجل تجهيز اللاعبين المصابين لمباراة سيراميكا كليوباترا، وعلى رأسهم باهر المحمدى، الذي كان يعانى الإصابة بالرباط الصليبى للركبة، وعبدالرحمن مجدى، الذي يعانى الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، بالإضافة إلى الثلاثى أحمد مصطفى وعماد حمدى ومروان الصحراوى.

ويخوض الإسماعيلى تدريباته على فترتين من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها 3 إبريل المقبل، على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

والإسماعيلى موقفه صعب في جدول الدورى، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، وأحرز لاعبوه 13 هدفًا، وتلقت شباكه 21 غيرها.